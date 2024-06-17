Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
В Нижнем Новгороде четыре человека госпитализированы с ботулизмом
В Нижнем Новгороде четыре человека были доставлены в больницу с признаками ботулизма, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Как указали в ведомстве, все пострадавшие находятся в реанимации, врачи делают все необходимое, передает ТАСС.
Ранее в местных СМИ сообщили, что нижегородцы попали в больницу, после того как поели готовые обеды.
Напомним, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе свыше 120 человек обращались за медпомощью с симптомами ботулизма. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, а 30 человек – в реанимации.
В понедельник расследование дела о массовом отравлении людей в столице передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК.