В Нижнем Новгороде четыре человека госпитализированы с ботулизмом

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, все пострадавшие находятся в реанимации, врачи делают все необходимое, передает ТАСС.

Ранее в местных СМИ сообщили, что нижегородцы попали в больницу, после того как поели готовые обеды.

Напомним, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в городе свыше 120 человек обращались за медпомощью с симптомами ботулизма. Из них 55 находятся в тяжелом состоянии, а 30 человек – в реанимации.

В понедельник расследование дела о массовом отравлении людей в столице передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК.