Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении

Tекст: Ольга Иванова

Фракция Пашиняна не явилась на заседание, тем самым сорвав его. Были зарегистрированы 34 депутата, в парламенте, насчитывающем 107 депутатов, у фракции Пашиняна 71 мандат, передает ТАСС.

Напомним, в ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек. Среди них как участники акции, так и правоохранители. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы.