Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Фракция Пашиняна сорвала заседание парламента Армении
Фракция премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» сорвала заседание парламента, на котором оппозиция намеревалась принять послание законодательного органа с призывом к отставке правительства.
Фракция Пашиняна не явилась на заседание, тем самым сорвав его. Были зарегистрированы 34 депутата, в парламенте, насчитывающем 107 депутатов, у фракции Пашиняна 71 мандат, передает ТАСС.
Напомним, в ходе столкновений между протестующими и полицией в среду вечером у здания парламента Армении в Ереване пострадал 101 человек. Среди них как участники акции, так и правоохранители. После оказания первой помощи домой из больницы были отпущены 85 человек, остальные госпитализированы.