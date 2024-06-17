Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.2 комментария
Тела 10 мигрантов обнаружили на борту судна в Средиземном море
На борту деревянного судна в международных водах Средиземного моря, между Италией и Ливией, были найдены мертвыми 10 мигрантов, сообщает немецкая НПО Resqship.
Спасательное судно Resqship пришло на помощь терпящей бедствие лодке с мигрантами в зоне ответственности Мальты, передает РИА «Новости».
«На переполненном водой судне находилось 61 человек. Нашему экипажу удалось спасти 51 человека, двое из которых были без сознания», – сообщила организация в Twitter.
Чтобы попасть внутрь лодки и вытащить людей, спасателям пришлось прорубить топором ход. Десять погибших мигрантов находились на затопленной нижней палубе. Двое спасенных, которые были без сознания, получили первую помощь.
Спасательные операции в Средиземном море продолжаются.