Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Кабмин поддержал высылку находящихся в России без оснований иностранцев
Правительство поддержало высылку находящихся в России без оснований иностранцев
Проект закона по режиму высылки иностранцев без законных оснований нахождения в стране поддержан в кабмине, говорится в проекте правительственного отзыва.
До этого профильный думский комитет рекомендовал принять инициативу в первом чтении. Его могут рассмотреть на пленарном заседании 18 июня, передает ТАСС.
Документ предусматривает введение режима высылки для иностранцев без законных оснований находиться в России. Изменения предлагаются в закон «О правовом положении иностранных граждан в России».