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Пашинян пообещал проведение референдума для обмена территорий с Азербайджаном
Власти Армении инициируют референдум, если возникнет вопрос обмена территориями при делимитации границы с Азербайджаном, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в селе Шинуайр Сюникской области Армении.
Пашинян, находясь в селе Шинуайр Сюникской области Армении, заявил, что жители сами решат, нужен ли референдум, если возникнет спор насчет территории. «Может быть ситуация, когда можно отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там», – объяснил Пашинян, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией.
Напомним, в Армении начались протесты после новостей о согласовании делимитации границы в районе Тавушской области, в результате которой Ереван передал Баку четыре села. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней передаче территории Азербайджану.