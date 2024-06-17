Пашинян пообещал проведение референдума для обмена территорий с Азербайджаном

Tекст: Вера Басилая

Пашинян, находясь в селе Шинуайр Сюникской области Армении, заявил, что жители сами решат, нужен ли референдум, если возникнет спор насчет территории. «Может быть ситуация, когда можно отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там», – объяснил Пашинян, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что первый пограничный столб в рамках процесса делимитации установлен на границе между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, в Армении начались протесты после новостей о согласовании делимитации границы в районе Тавушской области, в результате которой Ереван передал Баку четыре села. Движение «Тавуш во имя родины» требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвиняя его в односторонней передаче территории Азербайджану.