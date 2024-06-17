В Госдуме назвали боязнью правды отказ в выдаче виз делегации России на ПА ОБСЕ

Володин объяснил боязнью правды отказ в выдаче виз делегации России на ПА ОБСЕ

Tекст: Дарья Григоренко

«Вот буквально недавно мы должны были принимать участие, наши депутации – и России, и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии. Не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговора, не хотят выстраивать диалог», – отметил Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ, передает ТАСС.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая в конце июня должна пройти в Бухаресте.