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В Госдуме назвали боязнью правды отказ в выдаче виз делегации России на ПА ОБСЕ
Володин объяснил боязнью правды отказ в выдаче виз делегации России на ПА ОБСЕ
Отказ в выдаче виз российской делегации для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ связан с боязнью правды, заявил председатель Госдумы и Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин.
«Вот буквально недавно мы должны были принимать участие, наши депутации – и России, и Белоруссии в Парламентской ассамблее ОБСЕ в Румынии. Не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговора, не хотят выстраивать диалог», – отметил Володин на заседании 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ, передает ТАСС.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что Румыния отказалась выдать визы членам российской делегации на сессию ПА ОБСЕ, которая в конце июня должна пройти в Бухаресте.