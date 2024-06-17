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В Госдуме одобрили нормативы по распределению в бюджет поступлений от акцизов
Комитет Госдумы одобрил поправки в Бюджетный кодекс по распределению поступлений от акцизов
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс о распределении между федеральным и региональными бюджетами поступлений от вновь вводимых акцизов, следует из документа.
Согласно документу, повышение ставок по НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды приведет к росту поступлений в федеральный и региональный бюджеты, сейчас норматив составляет 83% в федеральный бюджет и 17% в бюджеты субъектов, который предлагается оставить без изменений, передает ТАСС.
Такой же норматив предлагается для вводимого акциза на природный газ, полученный для производства аммиака. В части акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания предлагается зачисление в федеральный бюджет по нормативу 100%, для акцизов на фармсубстанцию спирта этилового норматив составит также 100%.
Кроме того, на постоянной основе закрепляется норма, согласно которой при определении отчислений в местные бюджеты от акцизов на горюче-смазочные материалы учитываются поступления в бюджеты субъектов России от указанных акцизов исходя из норматива 58,2%.
Также документом предлагается оптимизировать состав документов и материалов, которые поступают в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередную трехлетку. Речь идет о прогнозе социально-экономического развития России на год и плановый период с предварительными итогами за истекший период текущего финансового года и ожидаемыми итогами за год.
Документом предлагается к действующему механизму списания задолженности субъектов по реструктурированным бюджетным кредитам предусмотреть возможность учета страховых взносов, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов от новых инвестпроектов, реализуемых в сфере туристской деятельности.
Напомним, 3 июня правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в Налоговый кодекс, направленные на установление в России более справедливой налоговой системы, в том числе вводящие прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ).