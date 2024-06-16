Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Президент Чехии заявил, что Россия сядет за стол переговоров
На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил участвовавший в работе швейцарской конференции президент Чехии Петр Павел.
Как указал Павел, на мировом саммите по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. По его словам, со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России, но «это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность», передает РИА «Новости».
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что дискуссия на конференции по Украине показала наличие разных точек зрения.