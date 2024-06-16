  • Новость часаЗеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
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    Запад обрек Украину на войну до поражения
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    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы
    В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Саммит в Швейцарии напомнил монолог Жванецкого

    Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    27 комментариев
    16 июня 2024, 17:52 • Новости дня

    Президент Чехии заявил, что Россия сядет за стол переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран с разных уголков мира, со временем за стол переговоров сядут и представители России, заявил участвовавший в работе швейцарской конференции президент Чехии Петр Павел.

    Как указал Павел, на мировом саммите по Украине в Швейцарии прозвучали голоса стран из разных уголков света. По его словам, со временем должен наступить этап, когда за стол переговоров сядут и представители России, но «это не может произойти на условиях, неприемлемых для страны, подвергшейся вторжению, не уважающих Устав ООН и, прежде всего, право на самооборону, суверенитет и территориальную целостность», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что дискуссия на конференции по Украине показала наличие разных точек зрения.

    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

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    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    16 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    Заложники в ростовском СИЗО освобождены, захватчики ликвидированы
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы, сообщает ФСИН.

    Отмечается, что сотрудники ростовского СИЗО освобождены и не пострадали во время операции, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что заложников в СИЗО Ростова-на-Дону захватили шесть-семь обвиняемых.

    Во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников. Заключенные, захватившие заложников в ростовском СИЗО, проходят по террористическим статьям. По факту захвата заложников в ростовском СИЗО завели дело.

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    16 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    На саммите по Украине участники вслед за Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На конференции по Украине в Швейцарии глава правительства Канады Джастин Трюдо начал выкрикивать бандеровские лозунги, его поддержали главы нескольких делегаций.

    В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».

    Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.

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    16 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    Зеленский заявил о планах зафиксировать «реальный конец» конфликта на Украине
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.

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    16 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    Одиннадцать стран не поддержали итоговый документ конференции по Украине
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Дарья Григоренко

    Итоговый документ конференции по Украине, которая проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на список, среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Одобрившими коммюнике также указаны Сербия и Косово. В то же время, среди стран, не поддержавших документ, оказались Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    15 июня 2024, 22:36 • Новости дня
    Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне

    Хуситы сообщили о затонувшем после их атаки украинском судне Verbena в Аденском заливе

    Хуситы сообщили о потопленном в Аденском заливе украинском судне
    @ REUTERS/Khaled Abdullah

    Tекст: Антон Антонов

    В Аденском заливе после атаки йеменского движения «Ансар Аллах» затонуло украинское судно Verbena, в ближайшие часы за ним может последовать греческий балкер Tutor, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Сариа сообщил, что в судно Verbena попали несколько ракет. Tutor может «затонуть в ближайшие часы», передает ТАСС.

    Напомним, Verbena принадлежало Украине, ходило под флагом Палау и управлялось Польшей. Tutor было атаковано с использованием «беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет», сообщал Сариа.

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    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 19:43 • Новости дня
    Названа продукция, которой могли отравиться люди в Москве

    Роспотребнадзор предупредил о риске употребления «Салата лобио» и «Салата с тунцом, фасолью и яблоком»

    Tекст: Вера Басилая

    Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт», сообщили в ведомстве.

    Все отравившиеся в Москве люди употребляли в пищу «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Оборот продукции производителей «Локалкитчен» и «Гастропорт» приостанавливается до окончания расследования, а уже купленную продукцию Роспотребнадзор не рекомендуют употреблять в пищу, следует из сообщения на сайте ведомства.

    Ранее Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи с выявленными случаями подозрения на ботулизм у четырех человек.

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    16 июня 2024, 06:45 • Новости дня
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
    @ finna.fi

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны». Во время Второй Мировой войны Финляндия была союзником нацистской Германии.

    На конференции по Украине в Швейцарии Стубб заявил об обеспокоенности Финляндии общей границей с Россией. Он заявил, что между двумя странами было 30 войн. В результате «вторжения России» во время Второй мировой войны, сказал Стубб, Финляндия лишилась 10% территории, в том числе тех, на которых родились его бабушка, дедушка и отец, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Напомним, в 1941 году финны оккупировали значительную часть Советской Карелии и блокировали Ленинград с севера.


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    16 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди

    СК: Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники складских помещений, где хранилась продукция, из-за которой отравились 10 человек в Москве, пытались избавиться от нее, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    Как говорится в сообщении, при осмотре прилегающей к складам территории найдена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, передает ТАСС. Там добавили, что на месте изъяты документы, электронные носители и техника, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти человек.

    Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».

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    16 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем среди политиков

    Трамп пообещал «разобраться» с бесконечными выплатами США Украине

    Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем среди политиков
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще, заявил экс-президент США Дональд Трамп, пообещав «разобраться с этим».

    «Он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще 60 млрд долларов. И так без конца», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп считает, что Зеленский, возможно, является самым великим «торговцем среди всех когда-либо живших политиков».

    Напомним, утверждалось, что у Трампа есть «детальный план по Украине», но он держится в секрете.


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    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

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    16 июня 2024, 17:18 • Новости дня
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией
    @ Michael Buholzer/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев готов начать переговоры с Москвой, если Россия будет «уважать территориальную целостность» Украины, заявил по итогам конференции в Швейцарии украинский лидер Владимир Зеленский.

    Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.

    Коментарии (43)
    16 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной

    Помощник Байдена признал возможность отказа новых властей США от договоренностей с Украиной

    США признали возможность отказа от договоренностей с Украиной
    @ Shawn Thew/CNP/Consolidated News Photos

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как сменится администрация США, Вашингтон может отказаться от договоренностей с Украиной, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан, «обращаясь к истории», признал, что договоренности, «достигнутые одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается как США, так и других государств, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что не в силах «изменить этот непреложный факт», а потому не собирается «вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне». Однако, по его словам, «согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности», если США «заключают обязывающие соглашения на долгий срок», то чаще всего «придерживаются предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».

    Напомним, США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что соглашение представляет собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы.

    Коментарии (13)
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