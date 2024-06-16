Исламовед объяснил снижение числа молящихся в мечетях Москвы на Курбан-байрам

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин объяснил уменьшение количества прихожан в главный исламский праздник тем, что лето – время отпусков.

Однако в Telegram-канале «Ценности.РФ» отметили, что раньше время отпусков не мешало прихожанам Соборной мечети побивать в Курбан-байрам рекорды посещаемости. В свою очередь исламовед Роман Силантьев предложил иные причины. По его словам, изменение состава прихожан произошло из-за того, что в мечетях стало больше мигрантов, а не коренных мусульман, мигранты менее склонны к посещению массовых мероприятий, а также часть мигрантов покинула страну из-за ужесточения миграционной политики.

«После «Крокуса» у нас число мигрантов сократилось, а те, кто остался, на такие массовые мероприятия ходить стали меньше, так как в стране идет вектор на резкое ужесточение миграционной политики. Думаю, многие уедут, не дожидаясь новых строгих мер. Поэтому в следующий раз количество прихожан в главной мечети Москвы будет еще меньше», – добавил Силантьев.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман страны с праздником Курбан-байрам отметил их вклад в единение российского народа, в развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.