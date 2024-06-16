Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди
СК: Сотрудники складов пытались уничтожить продукцию, из-за которой в Москве отравились люди
Сотрудники складских помещений, где хранилась продукция, из-за которой отравились 10 человек в Москве, пытались избавиться от нее, сообщили в пресс-службе столичного СК.
Как говорится в сообщении, при осмотре прилегающей к складам территории найдена интересующая следствие продукция, от которой работники пытались избавиться, передает ТАСС. Там добавили, что на месте изъяты документы, электронные носители и техника, вынесены постановления о признании потерпевшими десяти человек.
Ранее Роспотребнадзор после отравления в Москве приостановил оборот продукции «Салат лобио» производства «Локалкитчен» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» изготовителя «Гастропорт».