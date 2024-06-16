Россия впервые за два года обошла США в поставках газа в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Издание напомнило, что в мае, по данным ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюз, на СПГ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

Как сказал глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер, удивительно видеть, как доля российского газа на европейском рынке увеличивается после всех усилий по уменьшению импорта из России и снижению рисков в вопросе поставок энергоносителей, передает ТАСС. FT отметила, что на газовые потоки повлияли перебои в работе одного из крупных предприятий по экспорту СПГ в Техасе и увеличенные поставки российского газа через Турцию.

Марзек-Мансер добавил, что Россия вряд ли сможет удерживать лидерство в вопросе поставок газа в Европу, а в перспективе Еврокомиссия заинтересована в расширении поставок газа в ЕС через Азербайджан по Южному газотранспортному коридору.

Ранее главы министерств энергетики стран G7 договорились продолжить работу в целях отказа от импорта газа из России, следует из заявления министров по итогам встречи в итальянском Турине.