Чиновники в США выразили беспокойство из-за грозящей войны Израиля с Ливаном

Tекст: Кристина Цыцура

Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют удары Тель-Авива по территории соседней страны и ответ как подготовку к большому ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что удары «Хезболлы» по Израилю могут привести к непреднамеренной войне из-за ответа.



Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по городу на юге Ливана.





