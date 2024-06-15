Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.8 комментариев
Чиновники в США выразили беспокойство из-за грозящей войны Израиля с Ливаном
Чиновники в США обеспокоены тем, что Израиль может начать войну с ливанским шиитским движением «Хезболла» и стране понадобится помощь Вашингтона, сообщил телеканал CBS News.
Американские чиновники сообщили телеканалу, что они интерпретируют удары Тель-Авива по территории соседней страны и ответ как подготовку к большому ЦАХАЛ, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что удары «Хезболлы» по Израилю могут привести к непреднамеренной войне из-за ответа.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по городу на юге Ливана.