Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.11 комментариев
ВВС Израиля нанесли удар по городу на юге Ливана
Авиация Армии обороны Израиля нанесла удар по приграничному населенному пункту на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли авиаудар по окраине города Аит-эш-Шааб, сообщает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
По информации телеканала, на месте происшествия начался пожар.
Ранее «Хезболла» сообщила об уничтожении броневика Humvee на севере Израиля. «Зафиксировано прямое попадание противотанковой управляемой ракетой в броневик Humvee, который находился у въезда в Йифтах», – говорится в заявлении группировки.
В результате атаки броневик загорелся, находившиеся в нем военные погибли и получили ранения.
Также израильские ВВС нанесли авиаудар по форпосту «Хезболла» в окрестностях населенного пункта Джаната на юге Ливана. По информации телеканала Al Jadeed, в результате погибли две женщины, 20 человек получили ранения.