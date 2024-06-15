СМИ: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России

От России потребовали выплатить Украине 486 млрд долларов

В G7 потребовали от России выплатить Украине 486 млрд долларов

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб». Отмечается, что, по данным Всемирного банка, этот ущерб уже превышает 486 млрд долларов США, передает РИА «Новости».

Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.