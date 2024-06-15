Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.0 комментариев
СМИ: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России
ZDF: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России
Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила недовольство на отказ Германии принять новый пакет санкций против России, это привело к недопониманию с канцлером Олафом Шольцем, сообщает ZDF.
Отмечается, что МИД Германии активно работает над разработкой новых санкций, в связи с чем появились разногласия с канцлером Шольцем, передает РИА «Новости».
Известно, что Бербок считает сложившуюся ситуацию неправильной, проблематичной и вредящей имиджу страны.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.