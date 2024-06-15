Визит кораблей ВС России в Гавану стал народным зрелищем

Tекст: Кристина Цыцура

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», – рассказал житель Гаваны Габриэль Сонейра, передает РИА «Новости».

Толпа фотографировалась и снимала видео с российскими моряками, которые сошли на берег.

Ранее корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер», в рамках дальнего похода зашла в среду в порт Гаваны. Она пробудет там с 12 по 17 июня.



