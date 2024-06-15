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Байден обсудил с Папой Римским конфликты на Украине и в Газе
Президент США Джо Байден во время встречи с Папой Римским Франциском на саммите G7 обсудил конфликты на Украине и в секторе Газа.
«Лидеры подчеркнули срочную необходимость немедленного прекращения огня, заключения сделки по освобождению заложников и урегулирования критического гуманитарного кризиса в Газе», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.
Байден поблагодарил понтифика за усилия Ватикана, направленные на «устранение гуманитарных последствий» украинского конфликта.
Встреча прошла «хорошо», заявил Байден перед отлетом из Италии в США. Президент поднял большой палец вверх, когда его попросили оценить переговоры с Папой Римским.
В ходе саммита Байден также провел встречу с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили проблемы Ближнего Востока, в том числе палестино-израильский конфликт, двустороннее стратегическое партнерство, экономические и технологические вопросы.