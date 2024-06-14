Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.5 комментариев
Пентагон заявил о переходе конфликта на Украине в «ключевую стадию»
США и их союзникам необходимо увеличить поставки оружия Киеву, поскольку конфликт на Украине вступил в «ключевую стадию», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Как указал Остин на пресс-конференции в Брюсселе, США «необходимо делать больше на этом направлении», потому что уже наступил ключевой момент в конфликте и Украине нужно восполнить свои запасы вооружений, передает РИА «Новости».
По его словам, даже при одобрении поставок вооружений Киеву «прямо сейчас», потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя. Он предположил, что если новые поставки установок HIMARS одобрят сегодня, то понадобится время для того, чтобы их доставили.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал дать больше систем ПВО Киеву, в том числе комплексы Patriot.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Столтенберга сделать поставки оружия Украине обязательными для стран-членов ничего не изменит.