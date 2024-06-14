Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин: В мире наблюдается снижение доверия к западной финансовой системе
Президент России отметил отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств
В мире наблюдается снижение доверия к финансовой системе, которая основана на западных резервных валютах. Об этом заявил Владимир Путин, подчеркнув, что происходит отток средств из ценных бумаг западных государств.
На встрече с руководством МИД президент подчеркнул: «Уже сейчас можно говорить о снижении доверия к финансовой системе, опирающейся на западные резервные валюты. Мы видим отток средств из ценных бумаг и долговых обязательств западных государств, а также отдельных европейских банков, которые ранее считались абсолютно надежным местом для хранения капитала», передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам российского лидера, эгоизм и высокомерие Запада привели к точке невозврата.