Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.5 комментариев
Цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть снизились после стабилизации накануне
Мировые цены на нефть снизились, в целом сохранив стабильность после выхода статистики по США.
Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.29 снижается на 0,41%, до 82,41 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,52%, до 78,21 доллара, передает РИА «Новости».
На динамику котировок продолжают оказывать влияние опубликованные ранее данные о запасах в США: они увеличились на 3,7 млн баррелей, до 459,7 миллиона, при том, что аналитики ждали уменьшения.
В четверг вышел ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА) которое повысило прогноз роста мировой добычи. Ожидается, что в этом году она вырастет на 0,7 млн баррелей в сутки, до 102,9 миллиона. Кроме того МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на этиот год на 100 тыс. баррелей в сутки, до 960 тыс. баррелей.
После выхода статистики цены колебались, но в четверг вечером стабилизировались.