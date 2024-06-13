  • Новость часаЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
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    6 комментариев
    13 июня 2024, 17:56 • Новости дня

    Пентагон: США не одобряли удары вглубь России американским оружием

    Пентагон заявил о неизменности политики по ударам оружием США вглубь России

    Пентагон: США не одобряли удары вглубь России американским оружием
    @ Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не давал разрешения на нанесение ударов вглубь России с использованием американского дальнобойного оружия, эта политика остается без изменений, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    На пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания группы, координирующей поставки оружия и военной техники Украине, Остина спросили, одобряла ли американская сторона удары вглубь России своим оружием.

    «Наша политика по нанесению ударов вглубь России не изменилась», – ответил он, передает ТАСС.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина получила от США разрешение на точечное и ограниченное в масштабах использование американского оружия для ударов по России.

    12 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть обменников в столице сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары, максимальное значение дошло у Норвик Банка.

    У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».

    Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.

    Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.

    Коментарии (50)
    13 июня 2024, 14:45 • Новости дня
    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»

    Военкоры: Склады с горючим не могут потушить вторые сутки на аэродроме под Киевом

    Военкоры назвали полыхающий вторые сутки под Киевом «промышленный объект»
    @ State Emergency Service of Ukraine in Poltava region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток, сообщили российские военкоры.

    Согласно карте пожаров NASA, ракеты попали  в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков Киевской области, власти Украины замазали доступные фото пожара и назвали объект «промышленным предприятием».

    На снимки попал специализированный транспорт пожарных расчетов аэропорта Борисполь, передает Ura. ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что в Киевской области больше суток тушат «промышленный объект» четыре пожарных поезда.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

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    13 июня 2024, 12:59 • Новости дня
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    @ USA Foreign, Commonwealth & Deve/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западное оружие не будет применяться для ударов по России в случае, если Москва выведет войска с территорий, которые Украина называет своими, заявил глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

    По его словам, российское командование может вывести войска с территорий, которые Киев считает своими, если Москву это «так беспокоит», передает ТАСС.

    Кроме того, Британия заявила, что 13 июня объявит о новых санкциях. В частности, новые санкции направлены на пресечение экспорта в Россию товаров двойного назначения.

    Ранее Британия пообещала Украине пакет помощи на сумму до 309 млн долларов.

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    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

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    13 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    @ Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания парламента объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией белорусского президента Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

    Пашинян пообещал никогда не посещать Минск и допустил изменение позиции по ОДКБ в случае, если из объединения выйдет Белоруссия или если господин Лукашенко извинится, передает «Коммерсант».

    В частности, он заявил, что один из руководителей стран ОДКБ рассказал об «участии Белоруссии в подготовке войны, поощрении победы Азербайджана».

    Премьер Армении добавил, что Ереван останется в объединении, если «Лукашенко найдет такие слова извинений и объяснений», которые будут «приемлемы для народа Армении».

    Кроме того, Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, передает ТАСС.

    Ранее Пашинян заявил о намерении Армении выйти из Организации Договора о коллективной безопасности.

    Коментарии (51)
    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

    Коментарии (25)
    12 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Обыски прошли у брата юмориста Максима Галкина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У брата артиста Максима Галкина (иностранный агент) Дмитрия Галкина прошли обыски, сообщили СМИ в среду вечером.

    Дмитрий является старшим братом в семье, у него прошли обыски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

    По этим данным, Дмитрий ранее служил в силовых структурах. Обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

    Коментарии (24)
    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    13 июня 2024, 09:56 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции на юго-западе Красногоровки

    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки в ДНР
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска под натиском российской артиллерии и ВКС покинули позиции в юго-западной части Красногоровки ДНР, сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ вынуждены были уйти из юго-западной части Красногоровки, на этом участке фронта украинские войска несут существенные потери, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщил об освобождении центральной части Красногоровки.

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    13 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    Банк России установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке

    ЦБ установил курсы доллара и евро на основе данных на внебиржевом рынке
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Центробанк с 13 июня установил официальные курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке, сообщил регулятор.

    Сообщается, что курсы евро и доллара США к российскому рублю устанавливаются на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день, передает ТАСС.

    ЦБ понизил курс доллара на 14 июня до 88,21 руб., евро - до 94,83 руб.

    Ранее в ЦБ заявили, что после введения санкций США сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке.

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    13 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников

    Yomiuri сообщила о планах G7 установить единые стандарты поставок важных для промышленности товаров и материалов

    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 собираются установить единые стандарты поставок полупроводников, а также других товаров и материалов, которые имеют важное значение для промышленности, сообщают СМИ.

    G7 хочет сформулировать единые принципы взаимодействия, которые позволят не допустить зависимости от конкретных государств. Планируется ввести критерии отбора поставщиков, чтобы обеспечить диверсификацию и прозрачность поставок, передает ТАСС со ссылкой на Yomiuri.

    Также G7 работает над снижением угрозы нарушения логистических цепочек при торговле полупроводниками. Кроме того, планируется ввести новые меры по защите информации и борьбе с кибератаками. Одним из направлений работы является укрепление связей с государствами, которые не входят в G7, но важны для поставок ключевых товаров и материалов.

    Указывается, что внимание к данной теме связано с укреплением позиций Китая на рынке микросхем и электромобилей. Соответствующий пункт собираются включить в итоговое заявление саммита G7 в Италии.

    Напомним, в США признали зависимость от чипов с Тайваня. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.

    Коментарии (20)
    13 июня 2024, 12:42 • Новости дня
    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов

    Экономист Иван Лизан посоветовал россиянам не спешить покупать и продавать наличные доллары

    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя резкое увеличение курса доллара в ряде столичных пунктов обмена валюты.

    «Во-первых, при покупке или продаже валюты нельзя суетиться. Сейчас обменники исходят из того, что каждый пришедший к ним с долларовой бумажкой – лох, а без лоха и жизнь плоха, поэтому они откровенно зарабатывают. А народ почему-то ударился в панику», – говорит Лизан.

    Он рассуждает, что даже если в будущем внутри страны действительно будут большие проблемы с конвертацией рубля в доллар, во что собеседник мало верит, то возможность избавиться от валюты все равно будет. В конце концов ее можно будет оставить, например, для заграничных поездок.

    «Опять же, в Турцию можно поехать и там обменять доллары, а потом себе в криптовалюте переслать, в USDT – схема проверенная, рабочая. Фирм, которые этим занимаются, достаточно, в одной только башне «Москва-Сити» десятки криптовалютных офисов. А лучше всего подождать, доллары по-прежнему будут нужны, над Америкой никакой метеорит не завис, она внезапно никуда не исчезнет», – считает экономист.

    Также он призвал повременить с покупкой валюты до стабилизации курса евро и доллара, чтобы не подыгрывать банкам, которые пытаются прилично заработать на панике людей.

    По его словам, механизм обмена будет продолжать работать, но не на основе биржевых котировок, а на основе внебиржевых инструментов. «В конце концов, в большинстве стран мира валютой на бирже не торгуют. Это только у нас такая вот чудная история. Поэтому если и остались доллары, то лучше пусть они лежат в сейфе до запланированной заграничной поездки, они никуда не убегут», – заключил Лизан.

    Ранее сообщалось, что часть обменников в Москве сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары. Также отмечается, что курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи и Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) (входят в группу «Московская биржа»). После этого торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США. При этом в Центральном банке России заявили, что россияне и российские компании по-прежнему смогут покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

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      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      4 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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