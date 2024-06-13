Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Россия призвала ООН осудить виновных в атаке на журналистов в Горловке
Россия призвала ООН осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке
Россия призывает Организацию Объединенных Наций осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, эта тема не должна быть оставлена без комментариев на брифинге представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
«Надеюсь, они найдут в себе силы назвать виновных и осудить случившееся. Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной и является очередным терактом со стороны боевиков киевского режима.
По последним данным, в результате обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника тяжёлые ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега-оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу Горловки. Сейчас за их жизни борются врачи.
Как сообщалось ранее, российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.