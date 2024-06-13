Россия призвала ООН осудить виновных в атаке на журналистов в Горловке

Россия призвала ООН осудить атаку, совершенную киевским режимом против съемочной группы НТВ в Горловке

Tекст: Максим Попов

По ее словам, эта тема не должна быть оставлена без комментариев на брифинге представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«Надеюсь, они найдут в себе силы назвать виновных и осудить случившееся. Мы молимся за наших журналистов и желаем им сил, чтобы они смогли поправиться», — приводит слова Захаровой ТАСС.



Официальный представитель МИД подчеркнула, что атака на журналистов НТВ в Горловке была целенаправленной и является очередным терактом со стороны боевиков киевского режима.



По последним данным, в результате обстрела и сброса боеприпаса с беспилотника тяжёлые ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, его коллега-оператор Валерий Кожин и сотрудник из их сопровождения. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу Горловки. Сейчас за их жизни борются врачи.



Как сообщалось ранее, российские военкоры стали приоритетной целью для ВСУ.





