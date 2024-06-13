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В узбекском банке опровергли сообщение о приостановке операций с Россией
В узбекском Asia Alliance Bank назвали ошибкой сообщение о приостановке операций с Россией
Распространенная в соцсетях узбекского Asia Alliance Bank информация о прекращении валютных операций с российскими резидентами не соответствует действительности, сообщили в контакт-центре банка.
Сообщение было опубликовано «ошибочно по техническим причинам», сообщили в банке, передает ТАСС.
«Банк продолжает обслуживать операции клиентов, связанных с резидентами РФ в установленном законодательством порядке! Приносим свои извинения за причиненные неудобства», – добавили там.
Ранее в Telegram-канале Asia Alliance Bank было опубликовано сообщение о приостановке операций с Россией в связи с обновлением пакета санкций США. Asia Alliance Bank является одним из средних банков Узбекистана, он занимается обслуживанием преимущественно малого и частного бизнеса.