Песков сообщил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР

Официальный представитель Кремля Песков заявил о праве России развивать отношения с Северной Кореей

Tекст: Максим Попов

По его словам, Россия и дальше будет развивать двусторонние отношения с Северной Кореей. Потенциал для углубления сотрудничества очень велик, передает слова Пескова ТАСС.

Также Песков сообщил, что точная дата визита Владимира Путина в КНДР пока не раскрывается. «В настоящий момент пока нет», – сказал он в ответ на вопрос, можно ли уже назвать сроки визита российского лидера в Пхеньян.



Как сообщалось ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, назвав товарищеские отношения между двумя странами несокрушимыми.









