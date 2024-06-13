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Песков сообщил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР
Официальный представитель Кремля Песков заявил о праве России развивать отношения с Северной Кореей
Москва будет укреплять сотрудничество с Пхеньяном, это наше право, и никто не может его оспорить, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Россия и дальше будет развивать двусторонние отношения с Северной Кореей. Потенциал для углубления сотрудничества очень велик, передает слова Пескова ТАСС.
Также Песков сообщил, что точная дата визита Владимира Путина в КНДР пока не раскрывается. «В настоящий момент пока нет», – сказал он в ответ на вопрос, можно ли уже назвать сроки визита российского лидера в Пхеньян.
Как сообщалось ранее, северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, назвав товарищеские отношения между двумя странами несокрушимыми.