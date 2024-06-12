КНДР назвала отношения с Россией несокрушимыми

Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

Tекст: Антон Антонов

Ким Чен Ын заявил, что «встреча на космодроме Восточный» позволила поднять отношения на уровень «стратегических отношений на вечные времена», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

Их дальнейшее укрепление будет способствовать «глобальному миру и безопасности, истинной международной справедливости», а также «мощно стимулировать процесс построения сильного государства» как в России, так и в КНДР, заявил он.

Ким Чен Ын заявил, что Россия и ее народ преодолевают все вызовы со стороны враждебных сил, решительно защищают свой суверенитет и движутся к процветанию, народ КНДР при этом «всегда рад успехам в России». Северная Корея «выразила полную поддержку и солидарность со святым делом армии и народа России».

В сентябре Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.