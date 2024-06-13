Минздрав зарегистрировал вакцину «Конвасэл» от COVID-19

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, вакцина продемонстрировала 85,2%-ную эффективность против COVID-19 в ходе третьей фазы клинических испытаний. Среди добровольцев старше 60 лет этот показатель составил 91,7%. Препарат вводится однократно в дозировке 0,5 мл, передает ТАСС.

«Конвасэл» представляет собой субъединичную рекомбинантную вакцину, в ее состав входит консервативный белок N коронавируса. Разработчики препарата отмечают, что этот выбор обусловил высокую эффективность вакцины.

В клинических исследованиях вакцины участвовали 5229 человек, из которых 3486 получили прививку, а 1743 – плацебо.

«Конвасэл» стала пятой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в России.

Ранее Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, при этом были внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату.