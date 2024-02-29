В ближайшие месяцы нас ждет увлекательный сериал, развязка которого может повлиять на ход СВО. Ведь одно дело, когда на Банковой в Киеве сидит формально легитимный президент, и совсем другое – когда там расселся коррумпированный диктатор.6 комментариев
Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом
Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину «Спутник V» с обновленным составом
Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, при этом были внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что регистрация «Спутника V» позволяет перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник лайт» с новым антигенным составом, который имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
Вакцина создана для профилактики новой коронавирусной инфекции.