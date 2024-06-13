Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Байден заставил себя ждать на саммите G7 полчаса
Американский президент Джо Байден прибыл на полчаса позже на саммит G7, который начался на курорте Борго Эньяция на юге Италии.
Отмечается, что встречавшая гостей премьер-министр Италии Джорджа Мелони и остальные лидеры G7 ожидали Байдена, чтобы сделать общую фотографию, передает ТАСС.
Американский лидер двигался заторможенно и с трудом нашел место для автографа на почетный доске итальянского председательства в «семерке».
Обозреватели Politico назвали саммит G7 в Италии встречей «хромых уток» и объяснили, почему от встречи не стоит ожидать судьбоносных решений.