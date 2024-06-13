Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении в ДНР

Tекст: Максим Попов

«На Краматорском направлении с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Ситуация напряженная», – говорится в оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале командования, передает ТАСС.

Накануне украинский Генштаб информировал о сохранении сложной ситуации на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях в ДНР.



Краматорск – город в Донецкой области, который находится под контролем Украины с 2014 года. Вооруженные силы Украины используют его как тыловую базу для переброски своих подразделений на фронт.



Как сообщалось ранее, глава ДНР Денис Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в регионе.





