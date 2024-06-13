Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Краматорском направлении в ДНР
Наиболее сложная ситуация для вооруженных сил Украины сложилась на Краматорском направлении в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил Генштаб ВСУ.
«На Краматорском направлении с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Ситуация напряженная», – говорится в оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале командования, передает ТАСС.
Накануне украинский Генштаб информировал о сохранении сложной ситуации на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях в ДНР.
Краматорск – город в Донецкой области, который находится под контролем Украины с 2014 года. Вооруженные силы Украины используют его как тыловую базу для переброски своих подразделений на фронт.
Как сообщалось ранее, глава ДНР Денис Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в регионе.