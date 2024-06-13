Tекст: Валерия Городецкая

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах Терновой, Волчанских Хуторов, Тихого и Волчанска Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Украинская сторона потеряла до 305 военнослужащих, пять автомобилей, американскую гаубицу М777, орудие Д-20 и БМ-21 «Град».

Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 115-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны около Красного Лимана, Торского и Кировска ДНР.

Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих, два пикапа, польская установка Krab, гаубица M777, орудие Д-20, установка 2С1 «Гвоздика», станция РЭБ «Нота». Кроме того, уничтожены два полевых склада, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» ударили по месту сбора ВСУ.