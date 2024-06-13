Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
МТС отразила мощнейшую DDoS-атаку из пяти стран
Компания МТС отразила DDoS-атаку, ставшую самой мощной за год для компании – она велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая.
Злоумышленники, используя более 20 тыс. устройств, атаковали сеть оператора в течение двух часов, однако система защиты «МТС RED» сработала оперативно, не позволив им добиться успеха, передает РИА «Новости».
Мощность атаки достигала 207 Гбит/сек, а целью злоумышленников был маршрутизатор, отключение которого могло бы привести к масштабным сбоям в работе интернета.
Как отметил техруководитель направления Anti-DDoS компании Дмитрий Монахов, организаторы DDoS-атак становятся более профессиональными, тщательнее подходят к выбору целей и используют новые методы.
Специалистам МТС удалось отразить атаку, и сейчас сеть работает в штатном режиме.