Палата представителей поссорилась с минюстом США из-за аудиозаписи Байдена

Между Палатой представителей и минюстом США произошел конфликт из-за аудиозаписи беседы следователей с Байденом

Tекст: Антон Антонов

Минюст отказался передать Палате представителей аудиозапись беседы следователей с президентом Джо Байденом в рамках расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Хер. Он не стал предъявлять Байдену обвинения, но заявил о когнитивных проблемах у президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

Минюст считает, что передавать Палате представителей аудиозапись нет необходимости, поскольку конгрессмены получили стенограмму беседы. В ответ 216 членов Палаты представителей проголосовали за признание Гарланда виновным в неуважении к Конгрессу, против выступили 207 законодателей. Решение подразумевает рекомендацию Гарланду начать уголовное преследование самого себя.

Гарланд выразил разочарование в связи с решением конгрессменов. По его мнению, они «превратили серьезный авторитет в Конгрессе в идеологическое оружие». Он обвинил Палату представителей в том, что законодатели «игнорируют конституционное разделение властей». Гарланд сказал, что его ведомство обязано «защищать свои расследования» и что «комитетам» был «предоставлен значительный объем информации».

Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.