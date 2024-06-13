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    Почему Прибалтика выбрана для подрыва Грузии изнутри
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Пашинян спровоцировал драку в парламенте Армении, назвав генералов трусами
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    13 июня 2024, 05:24 • Новости дня

    Палата представителей поссорилась с минюстом США из-за аудиозаписи Байдена

    Между Палатой представителей и минюстом США произошел конфликт из-за аудиозаписи беседы следователей с Байденом

    Tекст: Антон Антонов

    Палата представителей проголосовала за то, чтобы признать министра юстиции США Меррика Гарланда виновным в неуважении к Конгрессу. Гарланд в ответ обвинил конгрессменов в использовании власти в качестве идеологического оружия.

    Минюст отказался передать Палате представителей аудиозапись беседы следователей с президентом Джо Байденом в рамках расследования, которое вел спецпрокурор Роберт Хер. Он не стал предъявлять Байдену обвинения, но заявил о когнитивных проблемах у президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hill.

    Минюст считает, что передавать Палате представителей аудиозапись нет необходимости, поскольку конгрессмены получили стенограмму беседы. В ответ 216 членов Палаты представителей проголосовали за признание Гарланда виновным в неуважении к Конгрессу, против выступили 207 законодателей. Решение подразумевает рекомендацию Гарланду начать уголовное преследование самого себя.

    Гарланд выразил разочарование в связи с решением конгрессменов. По его мнению, они «превратили серьезный авторитет в Конгрессе в идеологическое оружие». Он обвинил Палату представителей в том, что законодатели «игнорируют конституционное разделение властей». Гарланд сказал, что его ведомство обязано «защищать свои расследования» и что «комитетам» был «предоставлен значительный объем информации».

    Напомним, Байден, комментируя отчет специального прокурора, возмутился данной ему характеристикой. В части отчета, посвященной ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, президента США назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью». В отчете спецпрокурора говорится, что Байден во время дачи показаний не сумел вспомнить даты многих важных событий из собственной биографии.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Кристина Орбакайте обратилась к «поклонникам и недоброжелателям» с заявлением о том, что у нее все хорошо, и пояснила, что у нее за годы выработался иммунитет к негативной информации.

    Артистка в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) выразила благодарность друзьям и поклонникам за поддержку, поскольку в последнее время ей уделяется столько внимания.

    «Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов. Нигде я не проваливаюсь никогда, а то говно, которое по жизни встречается… Слушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы [выработался], и оно ко мне не прилипает», – пояснила Орбакайте.


    Певица добавила, что ей всегда найдется что спеть и что сказать благодарной публике.

    Ранее мать Орбакайте и певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Поклонники посчитали, что Пугачева так обратилась к своей дочери с советом «посидеть в уголочке».

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    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

    Коментарии (32)
    12 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии

    Bloomberg сообщило о «шоке и гневе» в партии «Возрождение» из-за решения Макрона распустить парламент Франции

    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение президента Франции Эммануэля Макрона провести новые парламентские выборы вызвало шок и гнев в его партии «Возрождение», заявил депутат Кристоф Марион.

    Марион заявил, что в партии «было такое ощущение», будто Макрона отправил однопартийцев «сражаться в безнадежной битве». Источник сообщил, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    При этом один из парламентариев заявил, что боится говорить о своем недовольстве открыто, поскольку его могут назвать предателем или трусом. Один из дипломатов сообщил, что Париж пытается заставить ЕС заключить как можно больше соглашений в июне.

    Представитель Макрона сказал, что опросы показывают значительную поддержку французами его решения, а президент рассматривает это как акт доверия.

    Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

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    12 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Пашинян спровоцировал драку в парламенте Армении, назвав генералов трусами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянском парламенте в среду произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, она началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.

    Многие упомянутые оппозицией генералы при начале наступления Азербайджана «звонили с просьбой вывезти их» лично премьеру, заявил Пашинян, передает ТАСС.

    По его словам, они «трусы и дезертиры».

    После этих слов в парламенте Армении началась перепалка, которая перешла в потасовку.

    Ранее сообщалось, что Пашинян якобы объявил о выходе страны из ОДКБ, однако позже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг эту информацию.

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    12 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть обменников в столице сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары, максимальное значение дошло у Норвик Банка.

    У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».

    Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.

    Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.

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    12 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий энергетический концерн Uniper решил расторгнуть долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом», получив соответствующее разрешение арбитражного суда в Стокгольме.

    Решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд постановил, что Uniper имеет право расторгнуть контракты из-за невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставкам газа с середины 2022 года, говорится в заявлении компании, передает ТАСС. Суд также присудил Uniper компенсацию в размере более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.

    До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями должны были действовать до середины 2030-х.

    Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» в Арбитражном суде в Стокгольме после того, как понесла значительные убытки из-за приостановки поставок российского газа, напомнили в компании. В заявлении Uniper утверждается, что решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

    В 2022 году германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.

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    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

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    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

    Коментарии (10)
    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

    Коментарии (12)
    12 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выросла замечательная плеяда командиров разных уровней, они «вызывают чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин, рассказывая о прошедшей во вторник встрече с командующими группировками ВС России.

    Глава государства признался, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление, передает ТАСС.

    «Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди. Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено. – отметил Путин. – У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса».

    Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО.

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