Закончилась экспедиция участников «Время Героев» к Северному полюсу

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал о том, что знания, полученные в ходе обучения на ледоколе, останутся с участниками навсегда.

«Такой опыт, несомненно, был полезным для всех участников. Интенсивная, насыщенная учеба шла с утра и до позднего вечера, при этом ребята находились в максимально непривычных условиях – на ледоколе в Северном Ледовитом океане. Каждый день участники изучали основы госуправления, национальные проекты, опыт трансформации крупных компаний, проходили личностно-профессиональную диагностику, занимались в рамках мастерской проектного управления, которую вели преподаватели РАНХиГС и приглашенные эксперты высочайшего уровня. Уверен, что эту учебу участники запомнят надолго, а полученные знания будут усвоены и применены на будущих высоких управленческих позициях. Спасибо госкорпорации Росатом за организацию этой уникальной экспедиции и значительный вклад в образовательный процесс», – приводятся слова Комиссарова в Telegram-канале «Время Героев».

Участник Артем Николаев рассказал, что процесс обучения был организован на очень высоком уровне.

«Учеба очень напряженная. Порой думаю, что на передовой было легче. Только что нас учили публичным выступлениям, мы практиковались в этом – и вот уже говорим о реализации национальных проектов или освоении Северного морского пути. Это заставляет концентрироваться, все время быть максимально собранным. В целом организация учебного процесса выстроена на высочайшем уровне. Сразу видно, что программа «Время героев» находится на контроле у руководства страны. Хочется сказать слова благодарности нашему Верховному главнокомандующему за предоставленную уникальную возможность. Этот опыт и эти знания останутся с нами навсегда», – сказал он.

Участница Мария отметила высокую интенсивность обучения. «Очень интересно, познавательно, сильно! У меня главные впечатления – это восторг, благодарность и большая ответственность на плечах, не могу подвести наших преподавателей. Было очень много интенсивов, занятия шли практически непрерывно. Но самое главное, из нас делали команду. Было очень много практической работы по взаимодействию друг с другом, нужно было научиться выстраивать коммуникацию и совместно решать задачи. Было много занятий по проектному управлению, и это у меня вызвало очень большой интерес, поскольку раньше я с таким подходом не сталкивалась», – сказала она.