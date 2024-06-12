Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
В Харькове произошли взрывы
Во втором по величине городе на Украине Харькове в среду раздались взрывы, об этом сообщили украинские СМИ вечером.
В городе взрывы начались после объявления в Харьковской области воздушной тревоги, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Предупреждение о воздушной угрозе звучало также в Днепропетровской области.