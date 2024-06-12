В Харькове произошли взрывы

Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

Tекст: Антон Антонов

Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.