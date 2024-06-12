Лавров озвучил желание посетить Донбасс

Глава МИД анонсировал открытие представительств министерства в двух новых регионах

Tекст: Максим Попов

По словам главы внешнеполитического ведомства, МИД уже открыл представительства в Донецкой и Луганской республиках. На очереди – Запорожье и Херсонская область. «Я надеюсь в самом ближайшем будущем побывать там», – приводит слова Лаврова ТАСС.

Накануне президент России рассказал, что «незаметно» посетил Луганск и осмотрел город. По словам Путина, все в городе выглядит скромно, но чисто и аккуратно, что говорит об уровне культуры людей, которые там живут и работают.



Как сообщалось ранее, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, руководство страны пока не принимало решений о создании нового федерального округа, который бы включал области Донбасса и Новороссии.





