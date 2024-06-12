Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
Певица Кристина Орбакайте обратилась к «поклонникам и недоброжелателям» с заявлением о том, что у нее все хорошо, и пояснила, что у нее за годы выработался иммунитет к негативной информации.
Артистка в своем Instagram* (принадлежит Meta*, признана экстремистской и запрещена в России) выразила благодарность друзьям и поклонникам за поддержку, поскольку в последнее время ей уделяется столько внимания.
«Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов. Нигде я не проваливаюсь никогда, а то говно, которое по жизни встречается… Слушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы [выработался], и оно ко мне не прилипает», – пояснила Орбакайте.
Певица добавила, что ей всегда найдется что спеть и что сказать благодарной публике.
Ранее мать Орбакайте и певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Поклонники посчитали, что Пугачева так обратилась к своей дочери с советом «посидеть в уголочке».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ