Путин сравнил лауреатов госпремий с героями приключенческой литературы

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства рассказал, что при ознакомлении с материалами подобных мероприятий так или иначе приходится погружаться в информацию о деятельности, жизненных достижениях в работе награждаемых людей, передает ТАСС.

«Хочу поделиться с вами своими впечатлениями на этот счет. Вот когда начинаешь все это читать, то все это смотрится, как какая-то приключенческая литература. Я говорю совершенно искренне. Потому что невозможно оторваться от чтения того, что и как делали, к чему пришли и чего добились такие люди, как наши сегодняшние лауреаты и награжденные», – признался Путин.

Он заметил, что и сами награжденные могли бы бесконечно говорить о здравоохранении, медицине, науке, образовании. Путин подчеркнул, что именно такие люди определяют повестку развития страны.

«Виктор Антонович [Садовничий, ректор МГУ] сказал, что рад тому, что его окружали люди, которые верили в будущее России, а когда знакомишься с результатами вашей работы, эта вера многократно возрастает и укрепляется», – заключил президент.

Ранее Путин призвал власти помогать верящим в будущее России людям.