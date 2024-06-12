Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Путин отметил ценность мемориалов героям для сохранения исторической памяти
Памятники героям Великой Отечественной войны не только сохраняют историческую память, но и несут обращение к будущим поколениям россиян, отметил президент Владимир Путин во время церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год.
Глава государства поздравил скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина с присуждением премии «За памятники и мемориалы, посвященные знаковым событиям отечественной истории». Он отметил, что лауреаты избрали ключевой темой творчества увековечивание памяти о знаковых событиях и героях отечественной истории, в их мастерской созданы самые яркие произведения монументального искусства последних лет.
По словам Путина, здесь следует особо отметить мемориал Советскому солдату во Ржеве, который был открыт в 2020 году. «Такие работы много больше, чем наша благодарная память. Это обращение к будущим поколениям граждан России, к тем, кто продолжит созидать нашу страну, защищать ее интересы, продвигать в мире ценности ее великой культуры», – передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, по словам Путина, главными задачами деятелей культуры России является сохранение и развитие наследия страны.