Мединский: В День России необходимо отмечать 1200-летнюю историю Российского государства

Tекст: Валерия Городецкая

«Надо, безусловно, забыть про эту Декларацию о госсуверенитете. Ну, пусть об этом знает узкий круг профессиональных юристов и иронизирует по этому поводу. Все-таки День России должен быть днем, когда мы отмечаем 1200-летнюю непрерывную историю Российского государства», – сказал Мединский в эфире передачи СоловьевLive, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

В России 21 сентября отмечается День российской государственности, однако эта дата не имеет никакого смысла, поскольку 21 сентября – это день, когда был открыт памятник к тысячелетию Российского государства, а открытие памятника Александром II в 1862 году было приурочено ко дню рождения наследника престола, заявил Мединский.

«Это совсем смешно. Если у нас исторически так сложилось, что 12 июня мы уже поколение отмечаем День российской государственности, давайте отмечать день всей российской государственности, непрерывной: Новгородско-Киевской Руси, Московского княжества, Московского царства», – сказал он.