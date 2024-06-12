В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.13 комментариев
Столтенберг одобрил разрешение властей ФРГ использовать немецкое оружие против России
Генеральный Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал решение Берлина разрешить использовать немецкое оружие против России в районе Харьковской области.
Об этом сам Столтенберг заявил агентству DPA, передает ТАСС. При этом он уклонился от ответа на вопрос, применялось ли уже против России западное оружие, сказав, что не может вдаваться в подробности.
Столтенберг заявил, что «имеет смысл разрешить Украине использовать это оружие, особенно против военных целей вблизи Украины».
Ранее канцлера Германии Олафа Шольца призвали объяснить разрешение на удары по России немецким оружием.