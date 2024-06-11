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Слияние Театра сатиры с Театром на Малой Ордынке не подтвердили
Худрук не подтвердил слияние Театра сатиры с Театром на Малой Ордынке
Театр сатиры и Театр на Малой Ордынке не будут объединять после новых назначений, заявил художественный руководитель обоих этих театров Евгений Герасимов.
Он пояснил, что слияние двух театров не будет, у них «есть просто один человек – худрук», передает ТАСС.
Ранее Герасимов сменил на посту худрука Театра сатиры Сергея Газарова, занимавшего эту должность с октября 2021 года.
Напомним, после собрания в Театре Романа Виктюка его новый художественный руководитель Константин Богомолов сообщил, что объединение с Театром на Бронной не планируется.