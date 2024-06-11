Слияние Театра сатиры с Театром на Малой Ордынке не подтвердили

Худрук не подтвердил слияние Театра сатиры с Театром на Малой Ордынке

Tекст: Ольга Иванова

Он пояснил, что слияние двух театров не будет, у них «есть просто один человек – худрук», передает ТАСС.

Ранее Герасимов сменил на посту худрука Театра сатиры Сергея Газарова, занимавшего эту должность с октября 2021 года.

Напомним, после собрания в Театре Романа Виктюка его новый художественный руководитель Константин Богомолов сообщил, что объединение с Театром на Бронной не планируется.