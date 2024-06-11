В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Лавров: Тегерану нужно выполнить ряд процедур для подписания договора с Россией
Лавров: Тегерану нужно выполнить ряд процедур для подписания договора России и Ирана
Тегерану необходимо выполнить ряд процедурных действий для вынесения текста всеобъемлющего договора России и Ирана на подписание президентов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС он отметил, что всеобъемлющий договор России и Ирана пока еще не может быть подписан, но текст документа целиком согласован, передает ТАСС.
Ранее посол Тегерана в Москве Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран продолжают работать над договором о сотрудничестве.