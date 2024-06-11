В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Корабли Северного флота начали отрабатывать применение высокоточного оружия
Корабли Северного флота РФ начали учения в Атлантическом океане по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км от берега, сообщили в Минобороны России.
Задачи выполняют атомный подводный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», передает ТАСС.
Экипажи фрегата и подводного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям.
Ранее МИД Кубы сообщил, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут в порт Гаваны 12–17 июня.