  • Новость часаРар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
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    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

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    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

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    10 июня 2024, 12:59 • Новости дня

    В Кремле прокомментировали поражение Макрона на выборах в Европарламент

    Песков назвал внутренним делом Франции победу правых на выборах в Европарламенте

    Tекст: Вера Басилая

    Победа французских крайне правых на выборах в Европарламент и роспуск Национального собрания являются внутренними делами Франции, Россия не вмешивается в дела других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, в Кремле будут внимательно наблюдать за последствиями выборов, учитывая чрезвычайно недружественный настрой к России французского руководства, передает ТАСС.

    Песков, комментируя итоги выборов в ЕП, предположил, что большинство будет проукраинским, но нельзя не заметить повышение популярности правых партий, которые со временем будут «наступать на пятки» проевропейским силам.

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

    7 июня 2024, 22:25 • Новости дня
    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена

    Странное поведение Байдена на церемонии в Нормандии вынудило Макрона повторить действия президента США

    Макрону пришлось повторить странный поступок Байдена
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как во время траурной церемонии в Нормандии президент США Джо Байден по непонятным причинам разворачивается на 180 градусов, президент Франции Эммануэль Макрон после некоторой заминки повторил его действия.

    На видео Fox News Байден во время церемонии разворачивается на 180 градусов. Заметившая это Брижит Макрон встает вполоборота, поглядывая в ту же сторону, в которую теперь смотрит Байден. Джилл Байден при этом тоже слегка разворачивается и прикладывает руку к груди. Последним в действие включается Эммануэль Макрон, который сперва слегка поворачивается в сторону Байдена, а затем вместе с первыми леди полностью повторяют разворот американского президента.

    Со стороны происходящее выглядит так, будто удивленным поведением Байдена Макрону и первым леди пришлось на ходу подстроиться под странное поведение американского лидера.

    Напомним, американский лидер известен своим неоднозначным поведением на публике. В США уже не первый год высказываются опасения, что главу государства может  поглощать «старческий маразм». По мнению медиков, сочетание нейродегенеративного заболевания у Байдена с другими патологиями формирует негативный прогноз.

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    9 июня 2024, 01:28 • Новости дня
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией

    Министр обороны Австрии Таннер сочла отмену Западом части ограничений на удары ВСУ по России пересечением красной линии

    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение США, Германии и Франции снять часть ограничений на украинские удары западным оружием по территории России является пересечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

    В связи с этим Таннер обрадовалась разъяснению со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс не собирается направлять войска на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Напомним, США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение украинским войскам наносить удары французским оружием по территории, которую Париж признает российской. Берлин также разрешил ВСУ бить немецким оружием по российской территории, прилегающей к Харьковской области.

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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    8 июня 2024, 20:32 • Новости дня
    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Премьер Словакии Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России

    Фицо на костылях выступил против ударов западным оружием по России
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо пришел голосовать на костылах на выборах в Европарламент. Он осудил согласие Запада на удары по России, и пообещал не втягивать Словакию в «военные авантюры» Запада, следует из его сообщения в соцсети.

    Фицо написал в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), что согласие США и других западных стран на удары полученным оружием по территории России говорит об их желании «не мира, а эскалации», передает ТАСС.

    Он пообещал, что не будет втягивать Словакию в военные авантюры, и будет делать все, чтобы миру был отдан приоритет над войной.

    Ранее Фицо выразил обеспокоенность ущемлением права на выражение отличного от официального мнения на укранинскую проблему в Европейском союзе.

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    10 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала 44,6% на выборах в Европарламент, получив наименьший результат за 20 лет, следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

    Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

    Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

    Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».

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    9 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы

    Байден и Макрон решили продолжать работу по передаче Украине доходов от замороженных российских активов

    Байден и Макрон обсудили замороженные российские активы
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России, говорится в документе, принятом по итогам визита Байдена во Францию.

    В принятой «дорожной карте» уточняется, что речь идет об использовании доходов «на благо Украины», при этом действовать ЕС и G7 намерены в рамках международного и национального права, передает РИА «Новости».

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов Украине.

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    8 июня 2024, 02:43 • Новости дня
    Макрон призвал освободить задержанного в Москве француза

    Tекст: Антон Антонов

    Париж призывает Россию как можно быстрее освободить задержанного в Москве сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога француза Лорана Винатье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон призвал Москву «прояснить все элементы этого дела». По его словам, обвинения Винатье якобы являются частью пропаганды, передает ТАСС.

    Напомним, СК предъявил Винатье обвинение в сборе военной информации.

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    10 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции

    Председатель Совфеда Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца на фоне выборов в ЕП

    Матвиенко заявила о несостоятельности национальных лидеров Германии и Франции
    @ Ebrahim Noroozi/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженные поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, выразила мнение председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    В своем Telegram-канале она отметила, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого Света потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это стало заслуженным результатом их многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей и общества.

    Матвиенко добавила, что исполнители команд Вашингтона не могли рассчитывать на что-либо другое.

    По словам председателя верхней палаты парламента, «опасный вирус нелегитимности начинает расползаться по Европейскому континенту».

    Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в ЕП.

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    10 июня 2024, 04:17 • Новости дня
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    Правительство Бельгии ушло в отставку после поражения на выборах
    @ Sascha Steinach/DPA/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Бельгии во главе с премьер-министром Алкесандером Де Кроо ушло в отставку после поражения его партии Open VLD на парламентских выборах.

    «Это тяжелый вечер для нас. Мы проиграли. Это не тот результат, на который мы рассчитывали, и я лично несу за это ответственность», – заявил Де Кроо, передает ТАСС

    По предварительным данным, на выборах во Фландрии победу одержала умеренно правая партия «Новый фламандский альянс». Второе место заняли более радикальные правые – «Вламс беланг».

    Обе партии выступают за жесткий контроль миграции и суверенитет Фландрии.

    В Валлонии победу одержало либеральное «Реформаторское движение».

    Несмотря на отставку, правительство Де Кроо продолжит выполнять свои обязанности в режиме «текущих дел» до формирования новой правящей коалиции, что может занять несколько месяцев.

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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

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    8 июня 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину

    Макрон собрался создать коалицию для направления западных военных инструкторов на Украину

    Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Обучение украинских войск гораздо более эффективно проводить на территории самой Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Просьбу Киева направить на Украину западных военных инструкторов Макрон в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским назвал «легитимной», подчеркнув, что «речь не идет о развертывании европейских войск на линии фронта», передает ТАСС.

    «Разве обучать мобилизованных солдат на суверенной территории Украины – это эскалация?» – сказал он. По его словам, Франция хочет подключить к программе подготовки «партнеров, многие из которых уже дали на это свое согласие». Париж планирует «создать как можно более широкую коалицию» для ее реализации.

    Макрон подчеркнул, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией и желает сохранять контроль над эскалацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Макрон заявил об участии в конференции по Украине, которая пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Франция планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Он объявил о старте обучения украинских пилотов. Макрон подтвердил разрешение наносить удары по регионам, которые Париж признает российскими, а не украинскими.

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    7 июня 2024, 14:26 • Новости дня
    ЕК рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в сообщество, сообщила представитель ЕК Ана Пизонеро.

    В ходе пресс-конференции в Брюсселе она сообщила, что пункт начала переговоров с Украиной и Молдавией был включен в повестку встречи послов стран ЕС, передает ТАСС.

    ЕК считает, что Украина и Молдавия выполнили все условия для начала переговоров об их членстве в ЕС, эта информация была передана странам – членам объединения, теперь им предстоит принять решение, сказала Пизонеро.

    Ранее европейское издание газеты Politico писало о намерении Евросоюза с 25 июня начать официальные переговоры о приеме в свой состав Молдавии и Украины.

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    7 июня 2024, 14:22 • Новости дня
    Россия призвала ЮНЕСКО вмешаться в случай с невыдачей Францией визы главе ФАДН

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия призвала гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле вмешаться в ситуацию с невыдачей Францией визы руководителю Федерального агентства по делам национальностей в России Игорю Баринову.

    Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

    Она назвала произошедшее очередным случаем нарушения Парижем действующих международно-правовых норм, проявлением «порядка, основанного на правилах».

    Ранее посол России в Париже Алексей Мешков заявил о создании Францией проблем для дипломатов во время Олимпиады.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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