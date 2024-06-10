Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны ВСУ. Потери противника составили до 225 человек, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

В Минобороны добавили, что на западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 400 человек, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Как указали в пресс-службе, на южном направлении группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии. Потери ВСУ составили до 375 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

В ведомстве уточнили, что на центральном направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 300 человек, БМП Marder и Bradley, два автомобиля.

В Минобороны подчеркнули, что на восточном направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 140 человек, танк, две ББМ, три автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Анклав».

В сообщении говорится, что в Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 35 человек, четыре пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

В пресс-службе заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 район скопления живой силы и техники, а также пункты дислокации иностранных наемников и операторов ударных БПЛА «Птахи Мадяра». Сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 66 БПЛА и 13 снарядов HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.