Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире

Tекст: Максим Попов

Как отметил Лавров на полях совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нижнем Новгороде, Россия и Китай должны уделять особое внимание координации внешней политики в рамках Совбеза ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других многосторонних форматов. Наши линии с китайскими друзьями все более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растет, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается, передает ТАСС.

Глава МИД КНР Ван И в свою очередь заявил, что Китаю и России важно укреплять координацию в многосторонних структурах для защиты своих законных интересов и интересов развивающихся стран. По его словам, после расширения БРИКС в 2023 году Россия проделала огромную работу для начала сотрудничества «десятки».



Напомним, двухдневное совещание министров иностранных дел БРИКС под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова. Во встрече, помимо государств «десятки», примут участие представители стран – друзей БРИКС. Это первая встреча глав МИД после расширения БРИКС в 2023 году. Сейчас полноправными членами объединения являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.



Как сообщалось ранее, Лавров прибыл в Нижний Новгород для участия в саммите глав МИД БРИКС.