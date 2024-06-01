Захарова связала «судебное сафари» на российских журналистов с готовностью Клуни «делать деньги на чем угодно»

Tекст: Антон Антонов

Захарова заявила в Telegram, что в ЕС и МУС «только и ждут» подобных обращений от «бдительных и чутких правозащитников». По ее словам, новость пришла «то ли из колонки светской голливудской хроники, то ли из какого-то сюрреалистического сериала про лжецов и жадных лицемеров».

Захарова отметила поразительную алчность Джорджа и Амаль Клуни. Она напомнила, что Клуни лоббировал в ООН связанный с Дарфуром проект «Страж» – «спутники-шпионы, сетецентричность, все как полагается в многомиллионной западной пиар-инициативе».

Однако, как отметила Захарова, в проблематике суданского урегулирования и Дарфурского конфликта Клуни ничего не понимал, он «делал кассу и громкую прессу», а людям требовалась «защита от социальной нестабильности» и чистая вода. Она привела ряд критических высказываний суданцев об инициативе Клуни.

По словам Захаровой, успеха проект Клуни не добился, но позволил актеру «привлечь немалые деньги на имиджевый пиар». После Клуни «переключился на продовольственную безопасность» и «рекламировал кофемашины», но «политическая карьера все не давала ему покоя» или же «успокоиться не позволяла юрист-жена».

В результате актер решил «заниматься правами журналистов», но в довольно «экзотическом прочтении», заявила Захарова. Фонд Клуни «с целью пиара» нанял юристов для защиты сотрудников СМИ в рабгруппе ООН по произвольным задержаниям, но основной работой занимались представители компании Debevoise, а «клоуны Клуни туда вписались исключительно из-за пиара».

Сейчас же, по словам Захаровой, выяснилось, что под «защитой» Клуни и вовсе понимают «травлю» журналистов «через уголовное преследование по политическим мотивам» и «по этническому признаку». «А теперь вопрос: где ЮНЕСКО с Азуле и ОБСЕ с Рибейру?» – заявила Захарова.

Напомним, Фонд Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Помимо использования европейского законодательства, фонд также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд.