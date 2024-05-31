За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.0 комментариев
Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов
«Голос Америки»: Фонд Джорджа Клуни решил объявить охоту на российских журналистов
Фонд американского актера Джорджа Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе, заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Анна Нейстат.
По словам Нейстат, фонд хочет привлечь к ответственности журналистов по статье о «пропаганде войны», присутствующей в уголовных кодексах некоторых европейских стран, передает РИА «Новости».
Ордер на арест выписывается прокурором, и, так как любая европейская страна является членом Европола, это становится ордером на уровне Европола, заявила Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом). В итоге журналисты могут быть арестованы на территории любой европейской страны, после чего экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело, пояснила она.
Фонд Клуни пока не направил официальных запросов о выдаче ордеров, а также не раскрывает имена журналистов, которые могут стать их объектом, чтобы те «не знали о таком ордере, выезжали в другие страны и были там арестованы». Нейстат лишь отмечает, что речь идет о «наиболее очевидных российских пропагандистах, самых заметных из них».
Помимо использования европейского законодательства, фонд Клуни также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд (МУС) с запросом о привлечении к ответственности российских журналистов за «подстрекательство к геноциду». Однако, как уточняет Нейстат, этот процесс будет юридически сложным, так как потребует доказать факт совершения преступления.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента