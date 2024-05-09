  • Новость часаПутин завершил речь на параде Победы словами «За Россию! За Победу!»
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    9 комментариев
    9 мая 2024, 10:24 • Новости дня

    Путин: Россия не забудет союзничество в годы Второй мировой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не забудет союзную помощь в годы Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на параде Победы в четверг.

    «Три первых долгих, труднейших года Великой Отечественной войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами, тогда как на военную мощь Вермахта работала практически вся Европа», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощь союзников, она чтит отвагу воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужество народа Китая, сражавшегося за независимость против агрессии Японии.

    «Всегда будем помнить, никогда, никогда не забудем нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества», – заключил он.

    8 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    Лавров: Потомки Наполеона и Гитлера хотят разрушить Россию
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нацизм снова поднимает голову, «потомки Наполеона и Гитлера вместе с англосаксами» стремятся разрушить Россию, нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил врио министра иностранных дел Сергей Лавров.

    И.о. главы МИД на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании министерства отметил, что Россию хотят «подчинить своим узкокорыстным, гегемонистским интересам», передает ТАСС.

    В нашем народе происходит, по его словам, необычайный подъем на еще одну «священную битву» против новых «властителей мира», которые пытаются взять реванш за свои многовековые попытки подчинить себе нашу Родину. Для этого они используют откровенно нацистский режим на Украине, добавил Лавров.

    Лавров заявил ранее, что Запад отказывается «признавать очевидное» – что на Украине действует расистский и нацистский режим. Он, по словам врио министра иностранных дел, использует Киев, желая нанести стратегическое поражение России.

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    8 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы

    Путин поздравил страны бывшего СССР с 79-й годовщиной Победы

    Путин не поздравил Украину и страны Прибалтики с 79-й годовщиной Победы
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    В поздравлениях президент подчеркнул, что Россия воздает дань глубокой благодарности и уважения всем тем, кто в суровые военные годы мужественно сражался на фронте и самоотверженно трудился в тылу, ценой колоссальных жертв и лишений приближая долгожданную Победу, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», – отметил глава Российского государства.

    Путин выразил уверенность, что узы братской дружбы, закаленные в годы Великой Отечественной войны, будут оставаться надежной основой для развития отношений между нашими странами и народами.

    Обращаясь к лидерам и гражданам зарубежных государств, президент России передал слова самой искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

    Путин заявлял ранее, что День Победы является священным праздником для всего населения России.

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    8 мая 2024, 22:51 • Новости дня
    Путин предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе.

    При этом Путин отметил, что «в открытом режиме говорить об этом» они не будут. Однако, подчеркнул российский лидер, имеется «возможность на полях работы ЕАЭС поговорить обо всем комплексе отношений», передает ТАСС.

    Путин указал, что и для России, и для Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС носит «позитивный характер». Кроме того, по его словам, «очень успешно» развиваются и двусторонние отношения, передает РИА «Новости».

    Товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов, сказал Путин, отметив, что «такого объема в наших торгово-экономических связях никогда раньше не было». Он указал, что «в 14 раз увеличился товарооборот Армении со странами ЕАЭС».

    Напомним, после саммита Евразийского экономического союза и неформального обеда лидеров стран ЕАЭС начались переговоры Путина с Пашиняном.

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    8 мая 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    Путин: ЕАЭС утвердился как один из центров формирующегося многополярного мира
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является одним из независимых центров формирующегося многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин.

    «С удовлетворением отмечаем, что за прошедшее десятилетие наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», – сказал глава государства на саммите объединения, его слова приводит ТАСС.

    Ранее сообщалось, что юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открылся в Москве. Это первая международная встреча президента России Владимира Путина после инаугурации.

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    9 мая 2024, 06:25 • Новости дня
    Послов недружественных стран не пригласили на парад Победы в Москве

    Захарова сообщила о решении России не приглашать на парад Победы послов недружественных стран

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приглашала на парад Победы послов недружественных стран, но такое решение не касается ветеранских общественных организаций этих государств, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что «недружественные страны», которые ведут против России «агрессивную политику», на парад «третий год приглашаться не будут». Однако, по ее словам, граждане этих стран, которые отдают дань памяти своим товарищам по оружию, красноармейцам, для России – «долгожданные гости», передает ТАСС.

    Захарова сказала, что часто послы недружественных стран не разделяют позицию властей своих государств, считая ее «подлой по отношению к позиции своих же народов времен Второй мировой». Однако они «вынуждены ассоциироваться с подходом своего руководства».

    Официальный представитель МИД заверила, что Россия «защищает и сам праздник, и героев, которых мы чествуем в этот день», Москва никому не даст осквернить День Победы.

    Тем, кто считает День Победы «днем скорби», Захарова напомнила, что «у нас есть День памяти и скорби, это 22 июня», а 9 мая – это праздник Победы, «торжества добра над злом».

    Захарова сообщила, что российские профильные структуры создали и постоянно обновляют онлайн-карту военных памятников, снесенных за рубежом. По ее словам, западные страны пытаются вымарать Россию из числа победителей во Второй мировой войне, они считают, что история в тот момент пошла не так, как им надо, причем они «не столько хотят украсть праздник или не дать нам его праздновать, они хотят вернуть вот этот самый отложенный эффект нашего поражения».

    Напомним, парад в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС

    Путин заявил о проведении более 90% расчетов в рамках ЕАЭС в нацвалютах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на открытии заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

    Российский лидер указал, что «объем взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 млрд долларов, причем более 90% расчетов уже проводятся в национальных валютах, передает ТАСС.

    Путин привел данные, согласно которым совокупный ВВП государств Евразийского союза по имеющимся оценкам увеличился с 1,6 до 2,5 трлн долларов, а товарооборот с третьими странами вырос на 60% – с 579 до 923 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что положительная макроэкономическая динамика сохраняется и в 2024 году. Российский лидер добавил, что РФ высоко ценит взаимовыгодные, многоплановые связи с партнерами по ЕАЭС и искренне стремится к дальнейшей совместной работе по всестороннему развитию и укреплению интеграционного объединения.

    По его словам, этот саммит будет не просто юбилейным, но и рабочим, по-настоящему деловым. «Мы рассмотрим целый ряд подготовленных на наше утверждение новых решений, имеющих стратегический характер и направленных на углубление нашего сотрудничества в самых разных сферах», – резюмировал он.

    Напомним, в среду в Москве открылся юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для главы российского государства Владимира Путина это первая международная встреча после инаугурации.

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    8 мая 2024, 22:33 • Новости дня
    Начались переговоры Путина с Пашиняном
    Начались переговоры Путина с Пашиняном
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве проходят переговоры главы Российского государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Путин и Пашинян встретились впервые с декабря 2023 года, передает ТАСС.

    В Андреевский зал Кремля, где проходит беседа лидеров, Путин и Пашинян вошли вместе и пожали руки, передает РИА «Новости».

    Пашинян выразил Путину благодарность за теплый прием и прекрасную организацию саммита ЕАЭС. Он сказал, что рад видеть президента России.

    «В последний раз мы встречались в декабре прошлого года. С тех пор накопились вопросы, которые нужно обсудить», – заявил он, отметив, что экономическая сфера обсуждалась в рамках Высшего евразийского экономического совета. Он сказал: «Сейчас, надеюсь, и уверен, что обсудим важные вопросы двусторонних отношений, региональные вопросы».

    Напомним, в Москве прошел юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Пашинян указал на заинтересованность Армении в сотрудничестве с ЕАЭС. Накануне он пригрозил заблокировать российские телеканалы. Кроме того, Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году.

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    8 мая 2024, 23:55 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с Пашиняном и начал встречу с Мирзиеевым

    Tекст: Антон Антонов

    В Кремле завершились переговоры главы Российского государства Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после них президент России встречается с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Переговоры Путина и Пашиняна продолжались чуть более часа, передает РИА «Новости».

    «С Пашиняном (переговоры) закончились», – приводит слова Пескова ТАСС.

    На встрече с Мирзиеевым Путин заявил, что в России «фрукты, овощи из Узбекистана ждут, как в прошлом году». «Ну и вам хорошо, рынок сбыта, и нам, поскольку цены все-таки держат, не дает подниматься ценам», – сказал он.

    Путин отметил, что Россия увеличивает объем закупок продуктов из Узбекистана из года в год, наращивание продолжится. По его словам, правительства двух стран работают «ритмично», а взаимный товарооборот растет.

    Напомним, Путин перед началом переговоров предложил Пашиняну в закрытом формате обсудить безопасность в регионе. Песков признал существование проблемных тем в отношениях России и Армении, но призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна.

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    8 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев

    Общественница Кетова: «Бессмертный полк» напоминает молодежи Киргизии о героическом прошлом их предков

    Общественица: «Бессмертный полк» не дает представить в Киргизии предателей и злодеев в роли героев
    @ EPA/IGOR KOVALENKO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Некоторые граждане Киргизии пытаются очернить празднование Дня Победы. Они называют эту дату «романтизацией войны», постепенно забывают о той цене, которую заплатили наши предки за мирное небо. Однако неравнодушные жители республики прикладывают максимум усилий ради того, чтобы история оставалась неизменной, сказала газете ВЗГЛЯД активистка Ольга Кетова.

    «Киргизия вносила свой вклад в достижение общей победы над войсками нацистской Германии. Тысячи мужчин из нашей республики отправились на фронт. Те же, кто оставался в родных местах, не покладая рук трудились на заводах. Наши предки жили мечтой о торжестве справедливости над захватчиками и искренне радовались, когда Победа все же наступила», – сказала Ольга Кетова, член общественного комитета акции «Бессмертный полк» Киргизии.

    «И мы 9 мая, будто бы стоя рядом с ними, переживаем те же эмоции. Поэтому «Бессмертный полк» так важен для граждан нашей страны. В нем участвуют все – вне зависимости от национальности и религии. Это мероприятие по-настоящему объединяет всю республику, наполняет наши сердца гордостью и радостью за достижения прадедов», – отмечает она.

    «Однако в этом году столь важная акция была отменена правительством. Нам говорят, что это сделано из-за невозможности обеспечить безопасность участникам шествия», – подчеркивает собеседница.

    «Думаю, этот запрет никак не повлияет на желание наших людей выйти с фотографиями предков на улицы городов. Возможно, шествия будут не такими массовыми как раньше, но забыть о 9 мая никто из нас не позволит. Тем более что большинство граждан положительно относятся к этому мероприятию», – считает Кетова.

    «Конечно, без провокаций не обходилось. Некоторые провокаторы регулярно пытаются присоединиться к акции, чтобы пронести по центру города портреты предателей из Туркестанского легиона. Имеются и те, кто постепенно забывают ценность Дня Победы. Называют его празднование «романтизацией» войны», – замечает она.

    По ее словам, недавно в частном детском саду Бишкека разгорелся скандал: часть родителей не хотели отпускать детей на подношение цветов, организованное по инициативе администрации учреждения. «Их было немного, и проведение мероприятия все же удалось отстоять. Однако подобные ситуации можно считать тревожным звонком», – акцентирует собеседница.

    «Киргизия постепенно забывает о героическом прошлом. Местные школьники, студенты все меньше и меньше знают о подвигах своих земляков во времена войны. Акция «Бессмертный полк» позволяет обратить этот процесс вспять. Она сохраняет истину о былых событиях и не дает злоумышленникам, как в некоторых других странах, представить предателей и злодеев в роли героев», – резюмирует Кетова.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Киргизии мероприятие впервые состоялось в 2014. Тогда в шествии приняли участие около одной тысячи человек. В 2016, несмотря на ливень, число неравнодушных жителей достигло почти 20 тыс. В последующие годы количество граждан, вышедших на улицы с портретами своих предков, колебалось в районе 40-50 тыс.

    Однако в 2024 году власти страны приняли решение об отмене акции. Замглавы службы общественной безопасности МВД Киргизии Нурлан Исмаилов объяснил это возможностью совершения провокаций и терактов. По его словам, ограничения коснутся лишь конкретного мероприятия, все остальные празднования останутся без изменений.

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    8 мая 2024, 23:20 • Новости дня
    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна

    Песков призвал дождаться результатов встречи Путина и Пашиняна и не преувеличивать сложность переговоров

    Песков призвал не преувеличивать сложность переговоров Путина и Пашиняна
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях России и Армении есть проблемные темы, но не следует преувеличивать сложность переговоров российского президента Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что «чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

    Он подчеркнул, что имеется «политическая воля двух лидеров» обсуждать проблемные темы. Песков призвал дождаться результатов, подчеркнув, что есть диалог и «взаимная заинтересованность сторон», передает РИА «Новости».

    Россия склоняется к оптимизму в вопросе перспектив разрешения проблем, возникающих в российско-армянских отношениях, добавил он.

    Напомним, Путин, открывая двустороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном, заявил о необходимости обсудить вопросы, касающиеся безопасности в регионе. По его словам, двусторонние отношения развиваются «очень успешно».

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    9 мая 2024, 01:59 • Новости дня
    Празднование Дня Победы началось в России

    Празднование Дня Победы началось в самых восточных регионах России

    Празднование Дня Победы началось в России
    @ t.me/pkgo_official_telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Россия начала праздновать 9 мая, на Камчатке и Чукотке стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы, сообщают информационные агентства.

    В пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили, что парады прошли на центральной площади Петропавловска-Камчатского, а также в городах Елизово и Вилючинск, передает ТАСС.

    В парадном строю по главной площади столицы Камчатского края прошли около 1,5 тыс. военнослужащих частей Объединенного командования Войск и сил на Северо-Востоке России, сотрудники МЧС и пограничного управления ФСБ, курсанты, юнармейцы. В отдельном расчете прошли женщины-военнослужащие. В Петропавловске-Камчатском также устроена демонстрация около 10 единиц техники, стоящей на вооружении ОКВС.

    В Анадыре парад состоится позднее – в 12.00 (03.00 мск). В нем примут участие около 100 военнослужащих, учащиеся кадетских классов и юнармейцы.

    Напомним, парад Победы 9 мая в Москве посетят лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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    8 мая 2024, 19:44 • Новости дня
    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии

    Активисты из Молдавии и Казахстана рассказали о подготовке акции «Бессмертный полк» в своих странах

    Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Казахстане и Молдавии
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Акция «Бессмертный полк» стала традицией для жителей Казахстана и Молдавии. На шествия выходили сотни тысяч людей, желающих почтить память солдат Великой Отечественной войны. О том, как акция пройдет в этих странах 9 мая нынешнего года, газете ВЗГЛЯД рассказали общественники Олег Гусев и Алексей Петрович.

    «Бессмертный полк» является важной традицией для многих семей Казахстана. Это память о нашей общей победе. Республика внесла большой вклад в разгром немецких захватчиков. Большое число ее жителей ушли на фронт, многие из них не вернулись. Кроме того, люди активно трудились на благо Советской армии в тылу», – сказал Олег Гусев, координатор «Бессмертного полка» в Темиртау (Казахстан).

    «Поэтому данная акция всегда привлекала большое количество людей из разных уголков нашей страны. Проводились масштабные шествия, где наследники Великой Победы проходили по улицам городов с портретами своих героических предков, тем самым сохраняя память о них и отдавая честь солдатам прошлого», – вспоминает он.

    «В этом году местные власти, к сожалению, не разрешили проводить акцию из-за угрозы со стороны паводков в регионе. Тем не менее многие граждане все равно планируют отдать честь прадедам, выйдя в центр с их фотографиями. Это принципиальный вопрос, крепко связанный с национальной памятью, утратить которую непозволительно», – отмечает Гусев.

    Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого, считает Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа». «Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тысяч погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся в годы войны на территории нашей Родины», – акцентирует он.

    «Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. Только по данным молдавской полиции, в прошлом году в акции участвовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

    «Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. Жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого!» – резюмирует Петрович.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Казахстане данное мероприятие проводится с 2015 года. Тысячи жителей страны выходят на улицы населенных пунктов с фотографиями своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2022-м акцию официально переименовали в «Батырлара тазым» («Поклонимся героям»). Тем не менее формат мероприятия остался прежним. В нынешнем же году проект был отменен в ряде городов республики.

    В Молдавии «Бессмертный полк» также традиционно собирал большое число граждан. Тем не менее в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований Дня Европы. Люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

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    8 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    Посол ЕС в Кишиневе пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Посол ЕС в Кишиневе Мажейкс пожаловался на обвинения в краже Дня Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава представительства Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что чувствует себя Гринчем из-за обвинений в краже Дня Победы.

    По словам посла, в последние дни на фоне требования миссии Евросоюза в Молдавии предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая в Сети начали появляться сообщения о том, что он «украл День Победы», передает РИА «Новости».

    «Для нас День Европы и дань памяти жертвам Второй Мировой войны вполне совместимые вещи, поскольку Евросоюз стал формироваться как раз отталкиваясь от этих ужасов как проект мира, чтобы на европейском континенте больше не было войн», – сказал Мажейкс в эфире телеканала TV8.

    Для ЕС 9 мая является праздником, так как в 1950 году было заключено первое соглашение, впоследствии переросшее в создание объединения, добавил посол.

    Ранее в Берлине запретили российские флаги и георгиевские ленточки на мемориалах.

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    9 мая 2024, 08:26 • Новости дня
    Песков рассказал о влиянии погоды на парад Победы

    Песков: Аномальная погода не скажется на параде Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Погода никак не отразится на предстоящем параде Победы, для российских военных это не является препятствием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва.Кремль.Путин».

    Гостям, приглашенным на Красную площадь, будут предложены пледы, передает ТАСС.

    Песков отметил, что погода будет достаточно аномальной, судя по прогнозу, однако на проведении парада Победы это не скажется.

    «Все-таки 9 мая – это самый главный праздник в нашей стране. Погода – это не главное», – сказал представитель Кремля.

    В Москве на 8.00 мск температура воздуха составляет +1 градус.

    Напомним, Россия празднует День Победы, парады и торжественные мероприятия начались с Камчатки и Чукотки.

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    8 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Активист: Власти Молдавии хотят обменять День Победы на День Европы

    Активист Петрович: «Бессмертный полк» помогает молдаванам сохранить память о героях прошлого

    Активист: Власти Молдавии хотят обменять День Победы на День Европы
    @ Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Жители Молдавии положительно относятся к акции «Бессмертный полк». Многие граждане республики искренне хотят принять в нем участие, однако власти страны не любят вспоминать о важности Дня Победы и пытаются заменить его на день Европы, сказал активист Алексей Петрович. 9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк».

    «Жители Молдавии видят в «Бессмертном полку» возможность отдать дань уважения героям прошлого. Во время войны от республики на фронт ушло больше 350 тыс. солдат, из них 70 тыс. погибли. Мы не забудем и зверства со стороны немецких оккупантов, находившихся на территории нашей Родины», – сказал Алексей Петрович, председатель национального координационного комитета «Победа».

    «Наша страна бережно хранит память об этом народном подвиге. По данным молдавской полиции, в прошлом году в акции поучаствовали свыше 100 тыс. граждан республики. Это удивительное мероприятие, позволяющее почувствовать настоящее народное единение, а также преемственность со своими предками», – уточняет собеседник.

    «К сожалению, действующее правительство страны не разделяет чувства граждан республики. В отношении участников акции проводится беспрецедентный прессинг. Нам запрещают носить георгиевские ленты, угрожают отменить празднование Дня Победы, регулярно принимают решения о сносе памятников героям военных лет», – подчеркивает он.

    «В этом году представителям мероприятия не разрешили собраться на центральной площади Кишинева. Власти нагло заняли ее территориями строениями, приуроченными ко Дню Европы. Политики разных уровней призывают граждан поддержать это мероприятие. Рассказывают о том, какой идеологический вред приносит 9 мая», – рассказывает Петрович.

    «Организуя «Бессмертный полк», мы осознаем всю важность данной акции. Нельзя позволить кому-либо на Западе переписать историю. Мы – наследники героев, храбрецов, защитников. Наша задача пронести истину сквозь года. Не позволить злоумышленникам возвести кумиров из предателей. И жители Молдавии готовы стоять на страже прошлого», – акцентирует собеседник.

    «Важно не забывать простейшую истину: те, кто забыли ужасы прошлых войн, будут обречены на участие в новых. Правдивость этой фразы можно оценить на примере нашего соседнего государства. Нам ни в коем случае нельзя идти этой дорогой. Возрождение фашизма и нацизма в современных условиях недопустимо», – резюмирует Петрович.

    9 мая во многих городах постсоветских республик пройдут акции «Бессмертный полк». В Молдавии мероприятие традиционно собирало большое число неравнодушных граждан. Тем не менее, в этом году организаторы акции столкнулись с проблемой поиска места ее проведения из-за параллельных празднований «Дня Европы». Однако люди, желающие почтить память героев, все равно намерены выйти на улицы, сообщает в своем Telegram-канале национальный координационный комитет «Победа».

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