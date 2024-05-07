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    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но тут нам стоит притормозить и задуматься.

    28 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    20 комментариев
    7 мая 2024, 14:47 • Новости дня

    В результате обстрела ВСУ повреждено промышленное предприятие в Шебекино

    Гладков: Предприятие повреждено в результате украинского обстрела Шебекино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла Шебекино Белгородской области, в результате получили повреждения объекты промышленного предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, оказались посечены складские помещения и емкости на территории предприятия, никто не пострадал.

    «Оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Ранее в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе Белгородской области погибли семь мирных жителей.

    6 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское космическое агентство НАСА приписало первый пилотируемый полет в космос астронавту из США Алану Шепарду.

    Соответствующая публикация появилась в одном из официальных аккаунтов агентства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) – паблике Космического центра имени Линдона Джонсона. Это американский ЦУП, который также занимается разработкой космических кораблей и планированием пилотируемых полетов.

    В посте НАСА говорится о том, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю, отправившись в космос в качестве пилота миссии «Меркурий-Редстоун-3». Там же указано, что «это был первый в истории пилотируемый полет в космос».

    Напомним, первый в истории пилотируемый полет в космос 12 апреля 1961 года осуществил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Полет продолжался 108 минут и закончился успешной посадкой.

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    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве

    Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».

    Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.

    Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.

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    6 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте заявлений с Запада и его дестабилизирующих действий, размещение американских ракет РСМД означает, что Россия имеет право на соответствующий зеркальный ответ, начиная с создания аналогов, заявил МИД. А самолеты F-16 на Украине Россия будет воспринимать как носителей ядерного оружия.

    Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

    Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

    С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

    Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

    США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

    Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.

    «В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.

    МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

    «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД. 

    В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

    В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

    Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

    Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.

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    6 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Aaron Montoya

    Степень угрозы от самолетов F-16 будет отличаться от типа боеприпасов, которые дадут Украине для подвески на этих истребителях, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Самая очевидная –  JDAM. Это та же самая наша УМПК, только по-американски. Украина их уже применяет на МиГ-29. Но она же и самая безобидная», – объяснил военный летчик.

    «Следующая по степени опасности – ракеты «воздух-воздух» AIM-120 с дальностью до 180 километров. Даже с расстояния пуска 110-120 километров это будет существенной угрозой для наших бомбардировщиков и истребителей прикрытия», – уточнил он в беседе с Telegram-каналом «Взгляд человека в лампасах».

    Наиболее опасной, по мнению пилота, является ракета AGM-158 JASSM «воздух-поверхность» с дальностью полета 560 километров.

    «Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – заключил летчик-бомбардировщик.

    Ранее командир Су-34 назвал возможные места дислокации украинских F-16.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    6 мая 2024, 23:26 • Новости дня
    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине

    Олаф Шольц сообщил договоренностях в ЕС использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине

    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнута договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов.

    «У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов», – приводит слова Шольца ТАСС

    По словам Шольца, речь идет о значительной сумме, которая составляет несколько миллиардов евро в год. Около 90% этих средств планируется использовать для военных нужд Украины. При этом Киев не будет обязан закупать оружие в Европе, подчеркнул канцлер ФРГ.

    Ранее посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

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    6 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стало известно, что 20-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши Ворониной в популярном сериале «Воронины», не будет сниматься в продолжении проекта. На эту роль продюсеры сериала выбрали другую актрису – Карину Орлову.

    Ильюхина выразила недовольство таким решением в своих социальных сетях, назвав его предательством. Она посетовала, что вложила в роль «всю свою любовь и душу», а создатели сериала «перечеркнули» все это, передает «СтарХит».

    В съемочной группе сериала пояснили, что Ильюхину приглашали на пробы, но она не подошла на роль повзрослевшей Маши. «Сценарий, который «слили» актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам», – отметил инсайдер в беседе с изданием.

    Кроме того, продюсеры подчеркнули, что спин-офф «Ворониных» является самостоятельным проектом, а не прямым продолжением сериала. В новой истории акцент будет сделан на Маше Ворониной и ее молодом человеке. Первая серия спин-оффа будет посвящена памяти Бориса Клюева, исполнителя роли Николая Петровича Воронина.

    Ильюхина не согласна с таким объяснением. Она считает, что ее не предупредили о готовящемся проекте и просто заменили. В Сети высказывают разные предположения о причинах замены. Некоторые полагают, что это связано с недавними родами Ильюхиной. Другие связывают кадровую перестановку с отсутствием у Ильюхиной актерского образования.

    Карина Орлова, выбранная на роль повзрослевшей Маши Ворониной, имеет небольшой актерский опыт. Она снялась в двух короткометражных фильмах, сыграла эпизодическую роль в сериале «Пять минут тишины. Море и горы» и работает в театре.

    В 2020 году на 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.

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    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    7 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра для усиления флангов

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Константиновку переброшены дополнительные силы ВСУ, призванные усилить фланги в районе Часова Яра, идентифицировать их пока не удается, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Коментарии (17)
    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

    Коментарии (39)
    6 мая 2024, 20:48 • Новости дня
    Си Цзиньпин рассказал, какую мирную конференцию по Украине поддержит Китай

    Си Цзиньпин: Китай поддержит мирную конференцию, признанную Россией и Украиной

    Си Цзиньпин рассказал, какую мирную конференцию по Украине поддержит Китай
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по урегулированию кризиса на Украине, в которой примут участие Россия и Украина.

    Как указал Си Цзиньпин, Китай призывает все стороны возобновить диалог, постепенно укрепить взаимное доверие, а также поддерживает проведение в надлежащее время и с одобрения обеих сторон, России и Украины, международной мирной конференции с равноправным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных инициатив, передает ТАСС.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую должны признать как Россия, так и Украина. Китайский лидер предложил четыре принципа, которые позволят предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля.

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    6 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии выдвинула экономические условия КНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ожидает от Китая добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок, в противном случае Брюссель будет вынужден применить жесткие экономические меры.

    Как указала фон дер Ляйен после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сегодня обсуждался существенный дисбаланс рынка, который вызывает серьезную озабоченность, передает ТАСС.

    По ее словам, китайская субсидированная продукция, такая как электромобили и стальная продукция, наводнили рынок ЕС. Китай продолжает в массовом порядке поддерживать свой промышленный сектор, и это на фоне внутреннего потребления, которое не растет. Мир не может принимать лишнюю китайскую продукцию, отметила она.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что доступ на рынки ЕС должен быть равным, но Евросоюз готов «в полном объеме использовать» инструменты защиты своего рынка. «ЕС не может принять практики, которые разрушают рынки и ведут к деиндустриализации в Европе», – заявила она.

    Председатель Еврокомиссии не стала отвечать на вопросы журналистов после своего заявления, что стало уже обыденной практикой на ее выступлениях в последние месяцы.

    Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что ЕС и Китай должны продвигать здоровое и стабильное развитие отношений и углублять сотрудничество.

    Коментарии (13)
    7 мая 2024, 00:38 • Новости дня
    На экипировке ликвидированного в ЛНР наемника найден шеврон с французским флагом

    Tекст: Денис Тельманов

    На одном из тел в захваченном силами Вооруженных сил России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции. Об этом свидетельствует видеозапись осмотра.

    «На одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари», – приводит описание видеозаписи РИА «Новости».

    Отмечается, что кадры были сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил России под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция направила на Украину солдат Иностранного легиона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских военных на Украину создаст проблемы для самой Франции.

    При этом в МИД Франции заявили, что сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными.

    Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленная на подрыв поддержки» украинским властям.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

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    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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