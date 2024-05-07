Началась церемония инаугурации Путина

Tекст: Ольга Никитина

Путин приносил присягу четырежды. И если в 2000-м за тогда 47-летнего кандидата проголосовало 52,94% россиян, в 2004-м – 71,31%, в 2012-м – 63,6%, в 2018-м – 76,7%, то на мартовских выборах этого года он получил рекордное количество голосов избирателей – 87,28%, передает ТАСС.

Специальная инаугурационная церемония в России была разработана к 1996 году, когда первый президент Борис Ельцин второй раз приступал к работе на высшем государственном посту. С тех пор ритуал претерпел небольшие изменения, но его основные моменты сохраняются.

7 мая Кремль закрыт для экскурсий, попасть в него можно будет только по приглашениям.

Наблюдать за церемонией инаугурации в Кремле собрались несколько тысяч гостей: представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы. В Кремль приглашены представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты.

Родившийся 7 октября 1952 года в Ленинграде Путин – выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета (ныне – Санкт-Петербургский госуниверситет) и Краснознаменного института КГБ СССР им. Ю.В. Андропова (ныне – Академия внешней разведки). Служил в органах государственной безопасности, работал в мэрии Санкт-Петербурга, переехал в Москву в 1996 году на должность заместителя управляющего делами президента России. Затем занимал высокие посты в администрации президента России, руководил Федеральной службой безопасности, был секретарем Совета безопасности. Дважды (во второй половине 1999 года и в 2008–2012 годах) занимал кресло премьер-министра России.

Основным законом президенту даны широкие права по проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава государства определяет позиции России на международной арене. Президент представляет страну в международных отношениях, проводит переговоры, подписывает ратификационные грамоты.

Во внешнеполитическом календаре Путина в самом начале нового президентского срока уже значится несколько пунктов. Так, на 8 мая намечен саммит Евразийского экономического союза, на День Победы в Москве ждут руководителей нескольких стран, с которыми президент проведет переговоры, готовится государственный визит в Китай и контакты с турецким коллегой.

Ровно шесть лет назад, на предыдущей церемонии вступления в должность президента, Путин говорил о том, что Россия должна быть современной и динамичной, смело принимать вызовы времени, поскольку история не прощает расслабленности. По его мнению, стране необходимо последовательно наращивать свое лидерство во многих сферах, уверенно, кропотливо, собрав волю в кулак работать там, где еще только предстоит добиться результатов.

Глава государства заявлял, что в России должны быть обеспечены возможности для самореализации каждого человека, а в обществе в целом – сформирована атмосфера взаимной поддержки и доверия, на мировой арене Москва готова к диалогу. «Времени на раскачку нет. Но все мы хорошо помним, что за более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда – всегда! – возрождалась как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего мощного рывка вперед», – подчеркивал Путин.

Своими правами и обязанностями на главном государственном посту Путин будет пользоваться ближайшие шесть лет.